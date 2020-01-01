Лилия Подкопаева очаровала новогодней романтикой с любимым в Париже

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка записала душевное видеопоздравление из столицы Франции

Лилия Подкопаева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Дубинский отправились встречать Новый Год в Париж. Пара остановилась в люксовой гостинице "Four Seasons" , а гимнастка показала роскошные, со вкусом украшенные интерьеры отеля. Также спортсменка опубликовала счастливое фото с любимым, сделанное на фоне елки на Вандомской площади.

Олимпийская чемпионка позирует в красном пальто и трендовых массивных ботинках. Из аксессуаров – черная вместительная сумка.

Фото: Лилия Подкопаева с Игорем Дубинским (instagram.com/podkopayeva_official)

Также Лилия поздравила своих подписчиков с новогодними праздниками и опубликовала фото в нежном образе у елки. Она позирует в струящемся шелковом платье молочного оттенка на тонких бретелях. Лилия примерила забавный колпак Санты.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Друзья! Пусть сбудется все заветное! Цели будут достойными, поступки благородными! Любви, добра, мудрости и выдержки! С Новым 2020!" - написала она.

Также в разделе "сториз" она опубликовала эффектный кадр с Эйфелевой башней. Судя по всему, Лилия и Игорь отправились в парижский ресторан с видом на главную достопримечательность французской столицы, где выпили по бокалу шампанского.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"С наступающим Новым годом!" - говорит за кадром мужской голос.

Лилия показала счастливое фото с любимым мужчиной, на котором он обнимает гимнастку и держит в руках плоский бокал с напитком.

Фото: Лилия Подкопаева с Игорем Дубинским (instagram.com/podkopayeva_official)

Также Лилия записала для поклонников видеообращение. Она появилась в кадре в эффектном брючном костюме цвета электрик.

"Друзья, пусть сбудется все заветное. Цели будут достойные, а поступки – благородные. Наилучшие пожелания в новом году добра, тепла, мудрости, терпения, выдержки и хорошего настроения. Пусть все исполнится! С 2020-м годом!" - с улыбкой пожелала спортсменка.

Напомним, что первым выходом в свет Лилии Подкопаевой после родом стало появление на вечеринке "Ніч Химер" от канала "Україна". Она прилетела в Киев в компании второй половинки всего на несколько дней, ведь в США у пары осталась маленькая доченька Эвелина.