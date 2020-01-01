Лілія Подкопаєва зачарувала новорічною романтикою з коханим в Парижі

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка записала душевне відеопривітання зі столиці Франції

Лілія Подкопаєва та її коханий, бізнесмен Ігор Дубинський вирушили зустрічати Новий Рік в Париж. Пара зупинилася в люксовому готелі "Four Seasons" , а гімнастка показала розкішні, зі смаком оздоблені інтер'єри готелю. Також спортсменка опублікувала щасливе фото з коханим, зроблене на фоні ялинки на Вандомській площі.

Олімпійська чемпіонка позує в червоному пальто і трендових масивних черевиках. З аксесуарів – чорна містка сумка.

Фото: Лілія Подкопаєва з Ігорем Дубинським (instagram.com/podkopayeva_official)

Також Лілія привітала своїх підписників з новорічними святами і опублікувала фото в ніжному образі біля ялинки. Вона позує в легкій шовковій сукні молочного відтінку на тонких бретелях. Лілія приміряла кумедний ковпак Санти.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Друзі! Нехай збудеться все омріяне! Цілі будуть гідними, вчинки благородними! Любові, добра, мудрості і витримки! З Новим 2020!" - написала вона.

Також в розділі "сторіз" вона опублікувала ефектний кадр з Ейфелевою вежею. Судячи з усього, Лілія та Ігор вирушили в паризький ресторан з видом на головну пам'ятку французької столиці, де випили по келиху шампанського.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"З наступаючим Новим роком!" - говорить чоловічий голос за кадром.

Лілія показала щасливе фото з коханим чоловіком, на якому він обіймає гімнастку і тримає в руках плоский келих з напоєм.

Фото: Лілія Подкопаєва з Ігорем Дубинським (instagram.com/podkopayeva_official)

Також Лілія записала для шанувальників відеозвернення. Вона з'явилася в кадрі в ефектному брючному костюмі кольору електрик.

"Друзі, хай збудеться все заповітне. Цілі будуть гідні, а вчинки – благородні. Найкращі побажання в новому році добра, тепла, мудрості, терпіння, витримки і гарного настрою. Нехай все здійсниться! З 2020-м роком!" - з посмішкою побажала спортсменка.

Нагадаємо, що першим виходом у світ Лілії Подкопаєвої після родом стало поява на вечірці "Ніч Химер" від каналу "Україна". Вона прилетіла до Києва в компанії другої половинки всього на кілька днів, адже в США у пари залишилася маленька донечка Евеліна.