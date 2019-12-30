Вдохновленная Лилия Подкопаева поделилась парижским праздничным настроением

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка показала захватывающие новогодние фото

Лилия Подкопаева после рождения доченьки Эвелины практически все время проводит в США, где проживает вместе со своим возлюбенным Игорем Дубинским и старшеми детьми – сыном Вадимом и дочерью Каролиной. Первым светским выходом гимнастки стало появление в Киева на вечеринке-премии "Ніч Химер" от канала "Україна". Олимпийская чемпионка рассказала, что прилетела с возлюбленным в Украину буквально на пару дней, ведь на дольше оставить малышку не смогла – девочка еще находится на грудном вскармливании. А вот на новогодние праздники Лилия решила устроить зимнюю романтику и отправилась в Париж.

В разделе "сториз" Instagram она показала фото "на чемоданах". Для перелета гимнастка выбрала удобную одежду – джинсы графитового цвета, черный свитер, красное эффектное пальто и удобные массивные ботинки.

"Это самое удивительное время в году", - подписала она яркую фотокарточку.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка приземлилась в парижском аэропорту Шарль де Голль и отправилась в роскошную гостиницу "Four Seasons". Кстати, в сентябре в отеле начали принимать гостей новые люксовые номера с видом на Эйфелеву башню и купол Дома Инвалидов, поэтому постояльцы могут насладиться потрясающими видами города любви и романтики.

Лилия показала впечатляющие интерьеры в холле гостиницы. Статуи оленей из черного стекла, огромные золотые шары и массивные канделябры. Также она восхитила видом с балкона на горящие огнями елки и зеркальный купол.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, что Лилия Подкопаева в черном обтягивающем платье показала точеную фигуру возле елки и поздравила всех с новогодними праздниками.