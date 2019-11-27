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"Каждый день - подарок": Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.11.2019 - 09:49
"Каждый день - подарок": Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Вадиму исполнилось уже 14 лет

Лилия Подкопаева сейчас находится в Украине - спортсменка уже даже успела выйти в свет в Киеве. Экс-гимнастка в стильном наряде стала одним из звездных гостей вечеринки по случаю дня рождения известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона - 21 октября ему исполнилось 52 года. А 27 ноября праздник уже в ее семье - ее сыну Вадиму исполнилось 14 лет!

Отметим, что Вадим - приемный сын Подкопаевой, которого она усыновила в браке с Тимофеем Нагорным, после чего родила ему еще дочку Каролину. Сейчас же гимнастка в отношениях с бизнесменом Игорем Дубинским, которому также родила дочь в сентябре этого года.

На своей странице в Instagram гордая мама поделилась целой серией очаровательных фотографий с сыночком, начиная с младенческого возраста.

&quot;Каждый день - подарок&quot;: Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/podkopayeva_official)

На последнем снимке Вадим уже подросток - парень гордо позирует на крутом мотоцикле.

&quot;Каждый день - подарок&quot;: Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/podkopayeva_official)

"Сын!!! Сыночек!!! Сынуля!!! С днём рождения! 14 лет назад твои глаза перевернули мой мир. мой самый любимый и необыкновенный, поздравляю тебя с днем рождения! желаю огромной тяги к жизни, познанию и развитию. восторженных глаз, азарта и энтузиазма. каждый день вместе с тобой-подарок. ты моя гордость! люблю", - трогательно поздравила его любящая мама.

Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям, среди них и некоторые звезды - к примеру, Светлана Лобода.

"здоровья малышу, и большой удачи", - написала певица.

&quot;Каждый день - подарок&quot;: Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

  • З іменником) пам'ятаю його саме таким. Обіймаю
  • С именинником!!!
  • Поздравляю с днём рождения сыночка
  • Какой красавец стал!!!!!! Взрослый уже совсем
  • З Днем Народження сина!
  • С днем рождения Вашего сыночка!!! Будьте здоровы и счастливы !!!
  • С Днём рождения, такого красивого голубоглазого мальчишку
  • Поздравляю! Чтоб в жизни всё сложилось!
  • С днём рождения Вашего сыночка!!!!
  • Лилия, с именинником Вас! Ровно 14 лет назад, узнав, что у Вас появился сын Вы также перевернули мое восприятие мира). Вы удивительная! Всех благ Вам и Вашей семье!
  • Счастье и опора! Дай Бог вам всем огромного счастья , здоровья и много-много любви к друг другу

&quot;Каждый день - подарок&quot;: Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным в Киеве.

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона "В глазах любовь": Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным
Новости Украины Лилия Подкопаевасын
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