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С глубоким декольте и красной помадой: Подкопаева очаровала выходом в свет с возлюбленным

Lite » Мода 28.11.2019 - 12:26
С глубоким декольте и красной помадой: Подкопаева очаровала выходом в свет с возлюбленным
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Олимпийская чемпионка пришла на светское мероприятие в изысканном наряде

Лилия Подкопаева очаровывает поклонников стройной фигурой и начинает понемногу возвращаться к светской жизни после появления на свет доченьки, которая родилась 19 сентября. Многодетная мама приступила снова к занятиям спортом, хотя и во время беременности ходила в тренажерный зал, что помогло ей оставаться в форме. Гимнастка прилетела в Киев со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским и отправилась на вечеринку "Ніч Химер" от канала "Україна", в рамках которой состоялась цермония награждения от программы "Зірковий шлях".

Для выхода в свет она выбрала длинное черное атласное платье на запах с внушительным декольте. Лаконичный и элегантный образ Олимпийская чемпионка дополнила небольшим клатчем. Из аксессуаров – утонченная цепочка-колье с драгоценными камнями.

Макияж Лилии сделан с акцентом на алые губы, кожа будто сияет изнутри, волосы аккуратно и гладко уложены на ровный пробор.

С глубоким декольте и красной помадой: Подкопаева очаровала выходом в свет с возлюбленным

Фото: Лилия Подкопаева с Игоем Дубинским (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Гражданский супруг спортсменки был одет по классическим канонам – белая рубашка, темный костюм и лаковые туфли. Под вспышками камер он обнял любимую женщину и позировал вместе с ней перед объективами фотографов.

На красной дорожке Лилия и Игорь успели пообщаться со встречавшей гостей ивента травести-дивой Монро. Также Лилия сделала совместное фото с Ольгой Сумской, котрая в этот вечер стала обладательницей награды.

С глубоким декольте и красной помадой: Подкопаева очаровала выходом в свет с возлюбленным

С глубоким декольте и красной помадой: Подкопаева очаровала выходом в свет с возлюбленным

Фото: Ольга Сумская, Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (instagram.com/olgasumska)

Кстати, на мероприятие также прибыли Потап и Настя Каменских. Артисты не уехали с пустыми руками, а получили по статуэтке: продюссер в категории "Лирик года", а его жена - "Молниеносный успех года". Рэпер поблагодарил любимую за вдохновение и при всех поцеловал ее.

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