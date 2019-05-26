Лилия Подкопаева в нежном образе впечатлила мощной мотивацией

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка порассуждала о важности позитивного мышления

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского, не часто балует поклонников свежими фото, но всегда старается сопровождать снимки философскими цитатами и мотивирующими выражениями. Она делится жизненной мудростью с подписчиками в Instagram и восхищает цветущим внешним видом. На новом портретном снимке чемпионка предстала в нежном и чувственном образе.

На губах у Лилии – перламутровая помада натурального оттенка, черные длинные ресницы лишь подчеркнули глубину пронзительного взгляда, а кожа спортсменки будто светится изнутри. Ее волосы легко развиваются. Наряд знаменитости позволил ей показать оголенные плечи и подчеркнуть пышную грудь.

"Человек - это продукт собственных мыслей. О чем он думает, тем он и становится", – подкрепила фото философским выражением спортсменка.

Подписчики Лилии полностью разделили ее мнение, а также не забыли оставить комплименты для чемпионки.

"Какая же ты красивая!", "Вы шикарно выглядите", "Невероятная красота", "Гармоничный человек", "Шикарная женщина!", "Очень хорошие слова, и Вы прекрасная", "Ну просто невероятная", "Браво! В точку!", "Лиля, супер! Все в точку!" - оставляли комментарии пользователи сети.

Ранее Лилия Подкопаева восхитила чувственным образом в платье молочного цвета в бельевом стиле, засветив декольте.

Кстати, Лилия Подкопаева вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским отдохнула в Париже и показала романтические фото.

К слову, Лилия Подкопаева с женихом Игорем Дубинским погуляла в столице Франции в компании друзей-украинских звезд.