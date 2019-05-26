Лілія Подкопаєва в ніжному образі вразила сильною мотивацією

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поміркувала про важливість позитивного мислення

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка чекає дитину від свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубінського, не часто балує шанувальників свіжими фото, але завжди намагається супроводжувати знімки філософськими цитатами і мотивуючими виразами. Вона ділиться життєвою мудрістю зі своїми читачами в Instagram і захоплює квітучим зовнішнім виглядом. На новому портретному знімку чемпіонка постала в ніжному і чуттєвому образі.

На губах у Лілії – перламутрова помада натурального відтінку, чорні довгі вії лише підкреслили глибину пронизливого погляду, а шкіра спортсменки ніби світиться зсередини. Її волосся легко розвиваюється. Вбрання знаменитості дозволило їй показати оголені плечі і підкреслити пишні груди.

"Людина - це продукт власних думок. Про що вона думає, тим вона й стає", – підкріпила фото філософським виразом спортсменка.

Підписники Лілії повністю розділили її думку, а також не забули залишити компліменти для чемпіонки.

"Яка ж ти красива!", "Ви гарно виглядаєте", "Неймовірна краса", "Гармонійна людина", "Шикарна жінка!", "Дуже гарні слова, і Ви прекрасна", "Ну просто неймовірна", "Браво! В точку!", "Ліля, супер! Все в точку!" - залишали коментарі користувачі мережі.

Раніше Лілія Подкопаєва захопила чуттєвим чином плаття молочного кольору в білизняному стилі, засвітивши декольте.

До речі, Лілія Подкопаєва разом з коханим, бізнесменом Ігорем Дубінським відпочила в Парижі і показала романтичні фото.

До слова, Лілія Подкопаєва з нареченим Ігорем Дубінським погуляла в столиці Франції в компанії друзів-українських зірок.