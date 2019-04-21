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Французская романтика: беременная Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2019 - 18:32
Французская романтика: беременная Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в Париже
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка позировала на фоне достопримечательностей

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева долго скрывала свою беременность. Чемпионка не афишировала интересное положение и призналась в том, что ждет второго ребенка только во время церемонии награждения "Человек года 2019", которая состоялась 25 марта в Киеве. На мероприятии она появились под руку с любимым мужчиной – бизнесменом Игорем Дубинским, который вскоре и станет отцом. Пара помолвлена и счастлива. Еще одним доказательством этому послужил романтический уикенд в Париже, а фото французской роматики Лилия поделилась в InstaStories.

Спортсменка позирует с будущим мужем на фоне знаменитых Елисейских полей. Family look пары удобный для долгих, приятных прогулок по городу романтиков – комфортные черные спортивные костюмы, кроссовки и бейсболки. Лилия счастливо улыбается и прижимается к Игорю, а он тоже не может сдержать радостную улыбку.

Кроме того, спортсменка поделилась потрясающими панорамами вечернего Парижа и показала Эйфелеву башню в огнях. Также она продемонстрировала шикарный номер отеля, в котором остановилась.

Французская романтика: беременная Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в Париже

Французская романтика: беременная Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в Париже

Фото: Лилия Подкопаева с любимым мужчиной в Париже (instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева опубликовала фото своего премного сына Вадима. Парень вырос настоящим красавчиком, что сразу бросилось в глаза подписчикам знаменитости. Также Лилия воспитывает дочь Каролину, которую родила в браке с Тимофеем Нагорным.

Кстати, Лилия Подкопаева показала фото из уникального места - самого большого индуистского храма за пределами Индии, который находится в Америке - Шри Сваминараян Мандир.

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