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Беременная Лилия Подкопаева с глубоким декольте покорила чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2019 - 11:54
Беременная Лилия Подкопаева с глубоким декольте покорила чувственным фото
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поделилась философскими мыслями

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева находится сейчас в интересном положении, что, впрочем, не мешает ей вести активный образ жизни и много путешествовать. 40-летняя спортсменка по-прежнему занимается с тренером в спортзале и держит себя в отличной форме. Так, знаменитость решила побаловать подписчиков в Instagram фото в непривычном для себя образе. Лилия позирует в платье бельевого стиля молочного оттенка с естественным макияжем, подчеркнувшем ее природные данные.

Стоит отметить, что довольно пикантный наряд с глубоким декольте и на тонких брителях частично не смог скрыть бюст чемпионки. Она приняла грациозную позу, скрестив изящные руки. Легкий и естественный мейкап, буквально светящаяся кожа, лаконичные небольшие серьги-кольца подчеркнули нежность и хрупкость образа.

"Найти себя невозможно - себя можно только создать", - поделилась философскими мыслями будущая многодетная мама.

Беременная Лилия Подкопаева с глубоким декольте покорила чувственным фото

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики спортсменки пришли в восторг от ее утонченного фото. Они отметили, что Лилия – просто красавица, загадочная, скромная и изящная.

"Красивая!", "Нежная, скромная и в тоже время загадочная!", "Сама нежность!", "Как всегда, очень красивая и милая", "Роскошная Лиличка", "Какая красавица!" - писали комментаторы.

Ранее Лилия Подкопаева вместе со своим возлюбленным и будущим отцом ее ребенка, бизнесменом Игорем Дубинским посетила Париж и показала романтические снимки на фоне достопримечательностей.

Также Лилия Подкопаева с женихом встретилась в столице Франции со своими друзьями-украинскими знаменитостями: Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, Потапом и Настей Каменских и другими.

Кстати, ранее Лилия Подкопаева попала на концерт своей близкой подруги Ани Лорак в Берлине.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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