В лифчике и ярком костюме: Светлана Лобода взбудоражила откровенным фото

Певица похвасталась пышным бюстом и упругим прессом
Светлана Лобода любит периодически побаловать своих поклонников пикантными фото - к примеру, недавно звезда поделилась пикантным постельным селфи в черной маечке. Крайний снимок в Instagram певицы также вышел весьма откровенным и эффектным.
Исполнительница позирует, сидя на комбоусилитель Marshall и игриво расставив ноги. При этом на Светлане черный бюстгальтер без бретелей и брючный костюм насыщенного бирюзового цвета, пиджак от которого наброшен на плечи и открывает отличный обзор на пышный бюст и упругий пресс артистки.
Дополняют впечатляющий лук зеркальные солнцезащитные очки и серебряные четки, которые Лобода держит в руке, а также красная помада. К слову, 37-летняя певица решила обойтись без обуви и запечатлена босиком.
"ну, доброе утро", - подписала снимок знаменитость.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики артистки желают ей доброго утра в ответ и осыпают восторженными комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода очаровала сеть фото с подросшей доченькой Евой.
Ранее Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.