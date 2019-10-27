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"Конфета": Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на пикантном снимке

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.10.2019 - 13:09
"Конфета": Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на пикантном снимке
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась откровенным постельным фото

Дающая концерты в России украинская певица Светлана Лобода, которая 18 октября отпраздновала свой 37-й день рождения в компании Тилля Линдеманна, которого многие считают отцом ее младшей дочери, побаловала фанов новым пикантным фото. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram селфи, сделанное в постели.

Светлана лежит на кровати на животе в черной майке, а ракурс кадра делает акцент на ее пышной груди. Перчинки фото также добавляют распущенные кудрявые волосы артистки и приоткрытые губы. Однако вгляд у нее грустный - звезда призналась поклонникам, что ее донимает головная боль.

"Голову режет ...сегодня так весь день...", - поделилась Лобода.

&quot;Конфета&quot;: Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на пикантном снимке

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры желают певице беречь себя и не болеть и конечно же восхищаются ее красотой и сексуальностью.

  • берегите себя
  • Выздоравливайте. Мы вас любим
  • Какая конфета
  • Бомбично
  • Ух сладко
  • мы переживаем за вас и очень любим
  • Кудряшки— лучшее.
  • Безумно красивая
  • Выздоравливайте, всё будет хорошо
  • Нужно отдохнуть
  • Тут очень красивая, более естественная
  • Ваши кудряшки - отдельная любовь

&quot;Конфета&quot;: Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на пикантном снимке

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода очаровала сеть фото с подросшей доченькой Евой.

Ранее Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.

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