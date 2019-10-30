В ліфчику і яскравому костюмі: Світлана Лобода розбурхала відвертим фото

Співачка похвалилася пишним бюстом і пружним пресом
Світлана Лобода періодично любить побалувати своїх шанувальників пікантними фото - до прикладу, нещодавно зірка поділилася пікантним постільним селфи в чорній маєчці. Крайній знімок в Instagram співачки також вийшов досить відвертим і ефектним.
Виконавиця позує, сидячи на комбопідсилювачі Marshall і грайливо розставивши ноги. При цьому на Світлані чорний бюстгальтер без бретелей і брючний костюм насиченого бірюзового кольору, піджак від якого накинутий на плечі і відкриває відмінний огляд на пишний бюст і пружний прес артистки.
Доповнюють вражаючий лук дзеркальні сонцезахисні окуляри і срібні чотки, які Лобода тримає в руці, а також червона помада. До речі, 37-річна співачка вирішила обійтися без взуття і зображена босоніж.
"ну, добрий ранок", - підписала знімок знаменитість.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Підписники артистки бажають їй доброго ранку у відповідь і обсипають захопленими компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
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