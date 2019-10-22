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"Так похожи": Светлана Лобода очаровала фото с подросшей доченькой

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 10:34
"Так похожи": Светлана Лобода очаровала фото с подросшей доченькой
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала свою главную поклонницу

Светлана Лобода недавно отпраздновала день рождения - 18 октября певице исполнилось 37 лет. Этот день она провела с самыми родными и близкими, с которыми посидела за праздничным столом - к слову, среди них был и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому активно приписывают отцовство младшей дочери артистки. После чего звезда продолжила свой концертный тур по России.

Старшую дочь, восьмилетнюю Еву она часто берет с собой и называет ее своей главной поклонницей. На своей странице в Instagram Светлана поделилась очаровательными фото с подросшей девочкой. Мама и дочь запечатлены в коридоре концертного зала после выступления.

На Лободе - бордовое мини-платье и черный кожаный плащ сверху, малышка же одета в блестящее синее платье и пальто в тон. Гордая мама нежно обнимает Еву за плечи.

&quot;Так похожи&quot;: Светлана Лобода очаровала фото с подросшей доченькой

Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

"моя любовь поддерживает меня всегда", - отметила певица под фото.

&quot;Так похожи&quot;: Светлана Лобода очаровала фото с подросшей доченькой

Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Умиленные подписчики оставили множество теплых отзывов и отметили, что малышка невероятно похожа на свою звездную маму и растет настоящей красоткой.

  • Такие милые
  • Ева такая умная и красивая девочка
  • Наши любимые солнышки
  • Вы прекрасны!
  • Красавицы. Евочка очень на вас похожа
  • мамин самый преданный поклонник))))
  • Какие красивые
  • Главный фанат
  • Мама и дочка. Вы так похожи
  • Милашки
  • Твоя дочка прелесть как и ты
  • Доченьки, это лучшее , что может быть! Мама дочки
  • Повезло ребенку с мамой!

&quot;Так похожи&quot;: Светлана Лобода очаровала фото с подросшей доченькой

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.

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