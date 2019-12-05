ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Личная жизнь шла параллельно": Остапчук решился на откровения после Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.12.2019 - 09:48
"Личная жизнь шла параллельно": Остапчук решился на откровения после Танцев со звездами 2019
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий после окончания танцевального проекта рассказал о личном

Владимир Остапчук покинул шоу Танцы со звездами 2019 буквально за шаг до суперфинала и вожделенной победы. Во время участия в проекте ведущий объявил неприятную новость – он разводиться с женой Еленой после многолетнего брака, пара воспитывает двух детей. Поклонники шоумена стали гадать, что или кто стал причиной разлада в его семье? Владимир эти вопросы игнорирует и никакие подробности не разглашает. Впрочем, в интервью изданию Viva! он поделился своими эмоциями и мыслями в непростой период жизни.

Ведущий поблагодарил жену за мудрость, понимание и содействие на протяжении всего совместного жизненного пути.

"Жизнь – непредсказуемая штука. Проект шел, но и личная жизнь, согласитесь, шла параллельно. Я всегда буду повторять, что безумно благодарен и счастлив за те 12 лет, которые провел вместе с женой. У нас двое детей, которых я очень люблю, годы крепких отношений, дружбы, поддержки и партнерства. Мы очень многое пережили, правда. Спасибо Лене за ее мудрость и терпение, но пришло время идти дальше и строить жизнь по-новому", - считает Владимир.

&quot;Личная жизнь шла параллельно&quot;: Остапчук решился на откровения после Танцев со звездами 2019

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кстати, недавно появились слухи о том, что Владимир закрутил роман с победительницей Танцев со звездами 2019 Ксенией Мишиной. Пару якобы видели вместе в Вене и вели себя они вовсе не дружески.

Впрочем, актриса поспешила развеять сплетни и заявила, что с Владимиром ее не связывают романтические отношения. Кроме того, все время после финала она проводит в Украине, где с головой погрузилась в работу.

Ризатдинова намекнула на новый роман после Танцев со звездами Танцы со звездами: финалистка проекта заговорила о романе с партнером
Новости Украины Владимир ОстапчукТанцы со звездами
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь