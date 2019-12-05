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"Особисте життя йшла паралельно": Остапчук зважився на одкровення після Танців з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.12.2019 - 09:48
"Особисте життя йшла паралельно": Остапчук зважився на одкровення після Танців з зірками 2019
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий після закінчення танцювального проекту розповів про особисте

Володимир Остапчук покинув шоу Танці з зірками 2019 буквально за крок до суперфіналу і жаданої перемоги. Під час участі в проекті ведучий оголосив неприємну новину – він розлучається з дружиною Оленою після багаторічного шлюбу, пара виховує двох дітей. Прихильники шоумена стали гадати, що або хто став причиною розладу в сім'ї? Володимир ці питання ігнорує і ніякі подробиці не розголошує. Втім, в інтерв'ю виданню Viva! він поділився своїми емоціями та думками в непростий період життя.

Ведучий подякував дружину за мудрість, розуміння і сприяння впродовж усього спільного життєвого шляху.

"Життя – непередбачувана штука. Проект йшов, але й особисте життя, погодьтеся, йшло паралельно. Я завжди буду повторювати, що шалено вдячний і щасливий за ті 12 років, які провів разом з дружиною. У нас двоє дітей, яких я дуже люблю, роки міцних відносин, дружби, підтримки і партнерства. Ми дуже багато пережили, правда. Спасибі Олені за її мудрість і терпіння, але прийшов час іти далі і будувати життя по-новому", - вважає Володимир.

&quot;Особисте життя йшла паралельно&quot;: Остапчук зважився на одкровення після Танців з зірками 2019

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

До речі, нещодавно з'явилися чутки про те, що Володимир закрутив роман з переможницею Танців з зірками 2019 Ксенією Мішиною. Пару нібито бачили разом у Відні і поводилися вони зовсім не дружньо.

Втім, актриса поспішила розвіяти плітки і заявила, що з Володимиром її не пов'язують романтичні стосунки. Крім того, весь час після фіналу вона проводить в Україні, де з головою поринула в роботу.

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