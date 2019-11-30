Не партнерша: Остапчука застукали за поцелуями с участницей Танцев со звездами

Танцы со звездами 2019: Остапчука застукали за поцелуями с участницей шоу (instagram.com/vova_ostapchuk)

Танцы со звездами 2019 уже закончились, но страсти на паркете переросли в реальную жизнь

Победителей шоу Танцы со звездами 2019 назвали в прошлое воскресенье и ими стали актриса театра и кино Ксения Мишина и танцор Женя Кот. Эта пара смогла вырвать победу у Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Теперь же украинцы заметили в реальной жизни целующихся участников танцевального проекта - Владимира Остапчука и Ксению Мишину.

Под одним из потов программы "Светская жизнь", которую ведет Катерина Осадчая, пользователь сети попросила, чтобы ведущая спросила у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду, 27 ноября.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

По словам женщины, Оспапчук был с победительницей Танцев со звездами 2019 в магазине и при выходе он поцеловал ее в шею. При этом другая девушка также отметила, что видела шоумена в Вене, но только в понедельник.

"Скрыться не получается у них", - написала женщина.

Владимир Остапчук вместе с победителями шоу Ксенией Мишиной и Женей Котом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что на протяжении всего танцевального проекта были разговоры о том, что между Ксенией Мишиной и Женей Котом есть определенная связь и страсть, которая им помогает в танцах. Но сейчас оказалось, что у Мишиной роман с другим участником шоу, который был ее конкурентом на паркете.

Напомним, что Остапчук прокомментировал свой развод с женой Еленой, с которой они прожили вместе 12 лет. За годы совместной жизни у пары появилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.