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Победительница Танцев со звездами отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.12.2019 - 14:42
Победительница Танцев со звездами отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком
Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Пару якобы видели целующейся в Вене

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина в паре с Женей Котом стала победительницей популярного шоу Танцы со звездами 2019, так что теперь ее имя у всех на слуху и многие стали активно следить за жизнью актрисы. Возможно, даже слишком усердно - на днях в прессе появилась информация, что девушки якобы заметили целующейся с другим участником проекта - шоуменом Владимиром Остапчуком. Нашлись "очевидцы", которые видели, как эти двое гуляли по столице Австрии Вене и ведущий поцеловал Ксению в шею.

К тому же, во время участия в проекте Владимир официально подтвердил расставание со своей супругой - некоторые тут же предположили, что именно Мишина стала причиной их разрыва. К слову, сама она не раз заявляла в интервью, что для нее женатый мужчина - абсолютное табу.

Остапчук пока что хранит молчание и никак не комментирует гуляющие слухи, а вот Мишина не сдержалась и эмоционально отреагировала на подобные домыслы. По словам звезды, это все выдумки и между ними с телеведущим ничего нет.

"Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет", - заявила актриса "Каравану историй".

Победительница Танцев со звездами отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком

Фото: Владимир Остапчук вместе с победителями шоу Ксенией Мишиной и Женей Котом (instagram.com/vova_ostapchuk)

Отметим, что это не единственный роман, который приписывают Ксении. На протяжении всего танцевального шоу Танцы со звездами 2019 были разговоры о том, что между Ксенией Мишиной и Женей Котом есть определенная связь и страсть, которая им помогает в танцах. К слову, танцовщик также женат.

Победительница Танцев со звездами отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком

Фото: Ксения Мишина и Женя Кот (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что Остапчук прокомментировал свой развод с женой Еленой, с которой они прожили вместе 12 лет. За годы совместной жизни у пары появилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

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Новости Украины Владимир ОстапчукТанцы со звездамиКсения Мишина
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