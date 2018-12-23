"Будешь ждать, и помнить обо мне": Лобода заинтриговала загадочным посланием

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Женщина начала заигрывать с поклонниками

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода заинтриговала поклонников таинственным посланием. Его она расположила на своей странице в Instagram.

"Я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне. Кому адресовано, котики? Что же это?", - говорится в подписи.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Обратим внимание, что певица сопровождала запись фотографией в черно-белом стиле. Это стало причиной бурного обсуждения среди ее фанатов.

"Грановской. Правда, давно уже было", - сказала пользователь Соня Ушакова.

"Вообще, это строки из песни Аллегровой "странник мой", - подчеркнула юзер Татьяна Новикирик.

"Это адресовано нам. Вашим фанатам", - уточнил юзер Александр Бакаев.

"Тилю конечно. Светлана, вы идеальная пара. Ему крупно повезло", - сказала пользователь Оксана Лубовская.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что популярная украинская певица Светлана Лобода призналась, что из-за болезни вынуждена соблюдать строгую диету.

Ранее мы сообщали о том, что 20 ноября Светлана Лобода снова попала в больницу. Она рассказала, что начала свой день в больнице, а ее соседкой по палате оказалась известная певица Анита Цой.

До этого мы писали о том, что 24 октября Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Врачам пришлось провести экстренную операцию на почках.

Видео: video.rbc.ua