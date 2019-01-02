"Летимо до океану": Лобода з дочкою розсекретила свої плани на відпустку

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка потішила мережу оригінальним діалогом з дочкою Євою

Популярна співачка Світлана Лобода, яка похвалилася співочим талантом доньки, після напруженого гастрольного графіка вирушила на екзотичні острови разом з дитиною. Про це вона заявила у відео, опублікованому на сторінці в Instagram.

У ролику Світлана веде діалог з донькою Євою, обговорюючи майбутню поїздку. Судячи з заднього фону та паспорту в руках артистки, вона знаходиться в аеропорту.

"Маленька Lo у відмінному настрої: "Так я їх так там з'їм, вони подивляться", - прокоментувала співачка відео. З ролика стає зрозуміло, що мама і донька в жартівливій формі кажуть про акул.

"Що, крихітко, куди летимо?" - поцікавилася на камеру у дівчинки її мама.

Єва гадає, куди ж вона вирушить із зірковою родичкою: у Дубаї, в Гімалаї, але артистка тут же розкриває всі подробиці подорожі.

"Летимо на острови, до океану, до бірюзового, красивого, чистого океану з акулами. Купатися будемо з акулами. Ти готова?" - запитала Лобода.

Підписники співачки залишилися в захваті від артистичності Єви і не поскупилися на компліменти для дівчинки.

"Доча запальничка. Молодець, з почуттям гумору все чудово. Світлано, з Новим роком та гарного відпочинку Вам!", "Класна дочка", "Єва розумниця, красуня всім нам вона подобається. А її мама просто без всяких слів суперзірка", "Серйозна дівчинка, головне що б не одна акула не постраждала. Красуня", "Такі радісні та щасливі", - зазначили шанувальники зірки. Також вони припустили, що Лобода вирушила на Мальдіви.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Світлана Лобода зробила оригінальну заяву про весілля. Вона зізналася, що традиційне свято їй не до смаку.

Нагадаємо, що Світлана Лобода заінтригувала фанів таємничими зверненнями, які були адресовані чоловікові. Вона запропонувала подумати, кому ж вони можуть бути присвячені.

Відео: РБК-Україна