Пошла по стопам мамы: Лобода показала, как "распевается" старшая дочь

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Девочка исполнила песню "Happy New Year"

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода показала подписчикам, как поет ее старшая дочь Ева. Соответствующие кадры она опубликовала в Stories в Instagram.

Так, девочка сперва делает ошибку в песне Happy New Year, однако Лобода ее быстро поправляет. В этот момент она что-то собирает.

Также можно заметить, что возле них играется их собака. Позже она исполняет ту же самую песню, однако "поет в трубу".

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Видео: Лобода показала, как поет ее дочь (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода удивила откровениями о замужестве. Также Светлана отметила, что предпочитает молчать о своей личной жизни и не выставлять ее на всеобщее обозрение.

Ранее Светлана Лобода призналась, что переодически созванивается со своими экс-возлюбленными. Делает она это тогда, когда ей становится скучно или грустно.

Также в последнее время на своей странице в соцсети Лобода оставляет таинственные послания-обращения. Она поинтересовалась у поклонников, не догадываются ли они, кому посвящены ее трогательные строки.

Видео: РБК-Украина