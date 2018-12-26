"Я другая": Лобода удивила откровениями о замужестве

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица предпочитает свадебному платью рваные джинсы

Украинская певица Светлана Лобода, которая заинтриговала сеть совместным фото с мужчиной, рассказала о своем идеальном замужестве в интервью изданию Woman.ru.

Артистка призналась, что никогда не была приверженкой классических свадебных платьев - она отдает предпочтение росписи в кроссовках и рваных джинсах, а также сумасшедшему уикенду где-нибудь в Кении вместо свадебного путешествия.

"Я невеста, но черная вместо этих белых дам…" — есть такая строчка в одной из моих песен. В этом вся я. Я другая. И на самом деле сегодня таких много: жизнь перестала быть шаблоном, клише", - отметила Лобода.

Также Светлана отметила, что предпочитает молчать о своей личной жизни и не выставлять ее на всеобщее обозрение.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"У каждого должна быть ''заповедная'' зона, свой сад камней: там только ты и твоя душа", - убеждена звезда.

Кроме того, ради своих дочек певица решилась на коррективы в гастрольном графике. Сейчас она как минимум 4 дня посвящает детям и два раза в год на месяц отправляется с ними в отпуск.

Ранее Светлана Лобода призналась, что переодически созванивается со своими экс-возлюбленными. Делает она это тогда, когда ей становится скучно или грустно.

Также в последнее время на своей странице в соцсети Лобода оставляет таинственные послания-обращения. Она поинтересовалась у поклонников, не догадываются ли они, кому посвящены ее трогательные строки.

Видео: РБК-Украина