Летала посуда: Каменских рассказала о страстях с Потапом и призналась, когда родит

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, почему даже на отдыхе ходит с макияжем

Настя Каменских не скрывает, что они с Потапом – темпераментная пара. Волна страсти может накрыть влюбленных где угодно – хоть в аэропорту, хоть в супермаркете, им больше не нужно прятаться и они демонстрируют чувства на людях без зазрения совести. А вот в глобальных вопросах влюбленные научились договариваться и с глубоким уважением относиться друг к другу в процессе поиска компромисса. О страстях в семье, а также о своей беременности певица высказалась Кате Осадчей в программе "Светская жизнь". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале передачи.

Звезда отметила, что привыкла появляться перед мужем "при параде". Даже на отдыхе она делает макияж и соблазняет любимого эффектными нарядами.

"Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Я, во-первых, делаю это для него. Он всегда мне говорит, например, я приду, все снимаю с себя, он: "Вот видишь, для кого-то ты выряжаешься, красишься, а как для меня, так дульку закрутила". Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя", - призналась Настя.

В юбилейном десятом сезоне шоу Голос страны 2020 Потап и его жена заняли двойное судейское кресло – для певицы это стало дебютом на вокальном проекте. Правда, принимать решения сообща паре оказалось непросто.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Мы же два Тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть", – объясняет артистка.

Кроме того, Катя не упустила возможность пообщаться с Настей о появлении деток. Ведь поклонники давно ждут новость о беременности певицы и выискивают признаки интересного положения, периодически приписывая ей роль будущей мамы.

"Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю", – честно рассказала она.

Видео: YouTube/Світське життя

Напомним, что ранее Потап показал на камеру содержимое своего телефона.