"Мы очень страстные": Каменских сделала интимное признание о жизни с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что была бы счастлива стать мамой

Потап и Настя Каменских – одна из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса. На днях рэпер выпустил мини-альбом, который посвятил своей второй половинке, а она, в свою очередь, призналась, что любимый раскрылся для нее с новой и неожиданной стороны. В программе "Светская жизнь" с Катей Осадчей певица призналась, что не чувствует разницы между отношениями в официальном и гражданском браке, а также рассказала, что они по-прежнему ведут себя как пылкие влюбленные. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале программы.

Настя отметила, что после вынужденной разлуки с Потапом они буквально не могут оторваться друг от друга.

"Не чувствую разницы, когда ты становишся официальной женой и когда вы просто живете вместе. Мы были в супермаркете и целовались в супермаркете, целовались, потому что мы неделю не виделись. Стояли как дураки, возле сыра. И люди на нас так смотрели… Им казалось, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто не много лет вместе, а всего четыре месяца", - разоткровенничалась артистка.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звезда неожиданно призналась, что обожает заниматься домашними делами, ведь она очень хозяйственная девушка. Например, она готовит с вечера еду на весь день, чтобы придерживаться правильного питания, гладит и делает все по дому сама и удовольствием.

Также звезда заговорила о пополнении в семье. Настя призналась, что не против оказаться в интересном положении, но пока этого не произошло.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело не хитрое. И когда вселенная решит нам подарить ребеночка... Мне кажется, что это сделается легко и даже если это будет один час в каком-то аэропорту", - рассказала артистка.

Видео: YouTube/Світське життя

Настя призналась, что они с Потапом – темпераментная и страстная пара, которая может уединиться в любом месте, особенно, после долгой разлуки, и аэропорт не исключение.

"Мы очень страстные любовники", - прямо заявила певица.

Ранее Потап и Настя Каменских умилили романтичным совместным фото и сообщили, что сбежали от всех на уикенд.