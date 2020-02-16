Літалв посуд: Каменських розповіла про пристрасті з Потапом і зізналася, коли народить

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, чому навіть на відпочинку ходить з макіяжем

Настя Каменських не приховує, що вони з Потапом – темпераментна пара. Хвиля пристрасті може накрити закоханих де завгодно – хоч в аеропорту, хоч в супермаркеті, їм більше не потрібно ховатися і вони демонструють почуття на людях без докорів сумління. А ось в глобальних питаннях закохані навчилися домовлятися і з глибокою повагою ставитися один до одного в процесі пошуку компромісу. Про пристрасті в сім'ї, а також про свою вагітність співачка розповіла Каті Осадчій в програмі "Світське життя". Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі передачі.

Зірка зазначила, що звикла з'являтися перед чоловіком "при параді". Навіть на відпочинку вона робить макіяж і спокушає коханого ефектними вбраннями.

"Я свого чоловіка дуже рідко бачу, тому що ми гастролюємо. Я, по-перше, роблю це для нього. Він завжди мені каже, наприклад, я прийду, все знімаю з себе, він: "Ось бачиш, для когось ти причепурилася, фарбуєшся, а як для мене, так дулю закрутила". Тому можу сказати, що я робила це і для нього, і для себе", - зізналася Настя.

У ювілейному десятому сезоні шоу Голос країни 2020 Потап і його дружина зайняли подвійне суддівське крісло – для співачки це стало дебютом на вокальному проекті. Правда, приймати рішення спільно парі виявилося непросто.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Ми ж два Тільця, ми можемо посперечатися. Можу сказати, що зараз у нас настільки є повага один до одного, що в нас вже не буває такого. Іноді летів і посуд, звичайно. Ну слухайте, це пристрасть", – пояснює артистка.

Крім того, Катя не упустила можливість поспілкуватися з Настею про появу діток. Адже шанувальники давно чекають новину про вагітність співачки і вишукують ознаки цікавого положення, періодично приписуючи їй роль майбутньої мами.

"Я б вже й народила, але не можу переносити як слон. Бути вагітною – це неможливо приховати. Тобто, це через якийсь час все одно проявиться. Не знаю, чекайте. Скільки – рік, два, три, не знаю", – чесно розповіла вона.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що раніше Потап показав на камеру вміст свого телефону.