Не только Балану себе нравиться: Потап показал содержимое своего смартфона (видео)

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Потап подчеркнул, что у него нет времени на телефонные игры

В новой рубрике «Что в смартфоне» журналисты программы «ЖВЛ» узнали, что знаменитости скрывают в своих гаджетах, какими приложениями и емодзи пользуются. На этот раз под прицел попали телефоны звезды сериала «Папик» Дарьи Петрожицкой и тренера шоу Голос страны-10 Потапа. При этом Потап признался, с каким цветком «страсти» у него ассоциируется возлюбленная Настя Каменских.

Даша поделилась своей последней фотографией в смартфоне. Она сделала ее в Риме, где отдыхала вместе с сестрой. Эта поездка в Италию стала первым совместным путешествием Даши и ее младшей сестры Насти, потому что раньше девушки не могли найти общего языка.

А вот у Потапа нет заставки на телефон – обычная стандартная картинка.

«У меня нет заставки, она мне не нужна. Я знаю, кто моя любимая жена, кто мои дети», - объясняет рэпер.

Интересно, что среди самых популярных смайликов Потап использует флаги: Украины, Мексики, Канады, США, Турции.

«Это все страны, с которыми мы работаем в последнее время».

Любимые смайлки Потапа

Также зрители узнали, какие емодзи чаще всего использует Потап - красная роза и перчик:

«Обычно красная роза ассоциируется у меня с женой. Она у меня жгучая брюнетка, а перчик хорошо описывает кого-то, кто поет зажигательные песни».

Интересно, что у рэпера не установлены приложения для развлечений, никаких игр, только те, которые помогают в работе, например, Slack (где общаются бизнес-структуры со всего мира) и программа для поиска ресторанов. Бизнес и рестораны - набор крутого продюсера, а у новоиспеченной звезды Даши Петрожицкой в телефоне журналисты нашли кардинально другое - несколько игр и приложение для знакомств.

Показал Потап и свое недавнее селфи, сделанное… в туалете на студии.

«Я был в туалете на студии, как раз приехал из Мексики. И был загорел, красив… Ну, не только же Дану Балану смотреть на себя и нравиться себе», - шутит Потап.

Показал рэпер с продюсер свои будильники, которые установлены на 6 утра и играют каждую минуту, ведь, как отметил артист, у него очень много перелетов, и важно их не пропустить, но потом будильник установлен аж на 12:15. «Потому что если я не проснусь сам после 7, то сразу наступает 12:15. Вообще я тяжело просыпаюсь», - комментирует рэпер.

Напомним, тележурнал «ЖВЛ» показывает эксклюзивные интервью и жизненные истории людей, которые вдохновляют и восхищают. Отныне тележурнал будет выходить с понедельника по пятницу в 18:00. Звездные ведущие - актер Богдан Юсипчук и певица TAYANNA рассказывают самые свежие новости шоу-бизнеса, политики и спорта.

Напомним, что Настя Каменских восхитила эффектным появлением на музыкальной премии в "пушистом" прозрачном платье с перьями. Она получила статуэтку за свой хит-признание "Обіцяю".