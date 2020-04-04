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Леся Никитюк показала "откровенный флирт" с Джаредом Лето и обидела Притулу

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2020 - 09:47
Леся Никитюк показала "откровенный флирт" с Джаредом Лето и обидела Притулу
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая удостоилась комплиментов от своего коллеги в прямом эфире

Леся Никитюк не может нарадоваться – ведущая дважды общалась в прямом эфире со своим кумиром Джаредом Лето и не оставляет надежды снова встретиться с ним, ведь не скрывает симпатию и интерес к музыканту и актеру. На страничке в Instagram Леди Ле показала забавное видео, на котором откровенно флиртует с Джаредом Лето, а он ей "отвечает".

Теледива прибегла к монтажу и озвучке, чтобы ролик получился забавным и веселым. Так, Леся вкрадчиво спросила у музыканта. "Джаред, как ты там? Чтоты сейчас делаешь? Ты один?" - поинтересовалась кокетливая Леди Ле. "Один", - на украинском "ответил" ей кумир.

"Хочете продовження? Ставте в коментах "сердечка", - подписала видео Леся и собрала "урожай" смайлов, а также комплиментов в свой адрес.

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  • Непредсказуемая, так держать!
  • У ты огонь!
  • Леся, Леся, кадришь принца
  • Леся! Вы улет!
  • Ну,просто...класс! Заставила улыбнуться
  • Ты классная
  • Класс, просто огонь

Скриншот комментариев

Позже Леся вышла в прямой эфир и позвонила по видеосвязи Сергею Притуле. Шоумен тут же ответил и заявил, что обиделся на коллегу.

"Привет, красавица! Ты поросенок, если честно. Когда с тобой на связь вышел какой-то Джаред, какой-то Лето, ты пищала так, будто тебе сразу пришло 10 млн подписчиков в Instagram. А как я появился, так ты: "Боже, кто это?" Ты такая хорошенькая, свет приглушила", - обратился к Лесе Сергей.

Леся Никитюк показала &quot;откровенный флирт&quot; с Джаредом Лето и обидела Притулу

Леся Никитюк и Сергей Притула (instagram.com/lesia_nikituk)

Леди Ле решила поделиться с коллегой и другом давней историей, связанной с Джаредом Лето, после котрой она мечтала вновь встретиться с музыкантом.

"Много лет назад была в Йеллоустоунском парке, я там жила в отеле с Джаредом Лето. И каждое утро я в 5 утра выходила, стояла охрана, а он плавал в бассейне. И с тех пор меня все подкалывали, и тут мы, наконец-то, встретились на карантине!" - подытожила ведущая.

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Новости Украины Сергей ПритулаЛеся Никитюк
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