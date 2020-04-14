Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча влаштувала прямий ефір зі Світланою Лободою

Леся Нікітюк проводить каратин з родиною в Хмельницькому. Ведуча не сумує і намагається піднімати настрій собі, домочадцям і шанувальникам. Вона виходить в прямі ефіри і спілкується з фанами, але також і сама отримала можливість стати ближче до кумира. Так, українська теледіва два рази розмовляла онлайн з музикантом і актором Джаредом Лето, до якого не приховує симпатії. Тепер же Леся вирішила трохи розохотити мережу пікантним домашнім фото.

Леся показала фото в коротких джинсових шортах, які підкреслили пружні сідниці зірки і дозволили прихильникам помилуватися її довгими ногами. Також на ній білий топ з довигим рукавом і світлі кросівки. Вона лежить долілиць на ліжку в спальні, уткнувшись обличчям у подушку.

"Скільки можна лжати! Давайте робити планку!" - закликала ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також напередодні Леді Ле провела прямий ефір зі Світланою Лободою. Зірки розповіли одна одній чимало кумедних історій з життя і згадали про спільне минуле.

Познайомилися Леся і Світлана на зйомках кліпу "Пора домой". Це сталося завдяки продюсеру співачки Нателлі Крапівіній, яка вирішила зняти всіх зірок тревел-шоу "Орел и Решки" в одному відео - Регіну Тодорено, Лесю Нікітюк, Жанну Бадоєву і Андрія Беднякова.

Ведуча розповіла співачці про те, чим займається на карантині. "Записали пісню і кліп в під'їзді. Я там не співаю, а розмовляю. Нам зараз треба максимально піднімати настрій і позитивно мислити!" - пояснила Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся також зізналася, що буде робити дошку бажань і програмувати себе на підкорення нових вершин. Вона заборонила шанувальникам часто дивитися новини і запевнила їх, що від потоку негативу страждає, в першу чергу, імунітет.

Світлана ж розповіла, що знайшла в карантині позитивні сторони. Так, вона весь час проводить з доньками – Євою і Тільдою, багато грає з ними і придумує різні активності. Зірка зізналася, що почала мити посуд і отримувати від цього задоволення - "кайфувати від того, що ти раніше ненавидів".

Раніше Леся Нікітюк в одній ковдрі показалаа, в якому вигляді вона "зібралася" на червону доріжку в Каннах.