Леся Никитюк в одном одеяле "собралась" на Каннский кинофестиваль

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свой необычный образ в рамках сетевого флешмоба

Леся Никитюк на самоизоляции не скучает, и не дает заскучать подписчикам. Во время прямого эфира с Сергеем Притулой ведущая призналась, что на карантине осуществила свою давнюю мечту – пообщалась со всемирно известным музыкантом и актером Джаредом Лето, с которым когда-то жила в одном отеле. Кроме того, Леди Ле регулярно записывает "сториз" и делится забавными фото, которые поднимают настроение ее фанам.

Так, Леся решила присоединиться к популярному на просторах Instagram флешмобу. По правилам, в качестве наряда участники используют подушки и другие аксессуары для сна, зафиксировав их поясом на талии. Леди Ле решила не отставать от тредов и показала свой лук. Она дополнила импровизированное платье со шлейфом из одеяла нюдвыми босоножками с закрытым носком, а в руки взяла плюшевого медвежонка.

"Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?" - поинтересовалась ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам явно пришелся о вкусу карантинный образ Леди Ле. Они предложили ей смело отправляться в таком виде покорят красную дорожку.

Слышно, что Леся уже готова

О-о.Стиль оверсайз

В Полякової дочка з подушкою, ти з одеялом, чи похолодання передають

Леся, ну Вы и фантазерка!

Самый оригинальный вариант на просторах сети

Богиня

В таком очень красивом платье ты бы точно затмила там всех

Актуально

Леся, ти, як бачим, на карантині не скучаєш треба ж придумать лук з одіялом, молодчина веселиш усіх

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк соблазнила пикантным фото в сетчатом боди и оголила покатые бедра.