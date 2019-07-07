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"Лесная нимфа": Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2019 - 09:42
"Лесная нимфа": Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая очаровала праздничным луком

Катя Осадчая известная как популярная светская журналистка и телеведущая, но ее поклонники знают, что за плечами звезды успешная модельная карьера. Любовь теледивы к миру моды и красоты сейчас воплощается в ее ярких образах не только для светских мероприятий, но и эффектных фотосессий. На свежем снимке в Instagram она предстала перед поклонниками в образе лесной Мавки, а также поздравила их с праздником Ивана Купала.

Катя позировала с венком на голове, в ее локоны были вплетены нежные небольшие цветы. Она облачилась в белоснежное полупрозрачное легкое платье  с вырезом, а на груди у нее красовался эффектный кулон. Максимально естественный макияж и этнические узоры-росписи на руках придали образу аутентичности.

"Сьогодні ніч на Івана Купала, найзагадковіша ніч літа, коли дівчата стрибали через багаття, запускали вінки за течією, аби знайти свого єдиного. Люблю це свято! Тим паче, що свого Івана ми вже покупали і спати вклали", - написала она накануне праздника.

&quot;Лесная нимфа&quot;: Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пришли в восторг от Кати в амплуа сказочной нимфы и осыпали артистку комплиментами.

"Шикарный образ", "Супер", "Очень красивая", "Вав, красуня!", "Чарівна мавка", "Лесная фея", "Нежная и привлекательна", "Катя, яка ви красунечка", "Надзичайно витончено і красиво!", "Чарівна красуня Катруся", "Нимфа", "Яка ж ви сексуальна, природня, чарівна жінка!" - восхищались комменаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть солнечным фото на фоне городских пейзажей.

Ранее Катя Осадчая очаровала яркими снимками с известным латиноамериканским мачо.

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