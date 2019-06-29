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"Чудесные!" Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2019 - 20:26
"Чудесные!" Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая порадовали поклонников новым снимком

Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые также являются семейной парой, счастливо проводят время вместе в городе Днепр. Это видно фото, которое выставил Горбунов на своей странице в Instagram.

Звездная пара часто учувствует вместе в нескольких проектах, поэтому встречаются на съемочной площадке, но свободное время они также стараются проводить вместе и путешествовать.

&quot;Чудесные!&quot; Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На этот раз пара была вместе в украинском городе Днепр. "Привет Днепр!" – подписал снимок Горбунов.

Пользователи сети также прокомментировали данное фото:

  • Ничего себе, покатались. Рады приветствовать;
  • О, привет! Поздравляю в нашем городе. По какому случаю?
  • Добро пожаловать;
  • Вы такие молодцы;
  • Рады Вас здесь видеть;
  • Вы такие красивые и счастливые!!!
  • Такие зайки, обожаю вашу пару;
  • Фото в 6 утра чтобы без людей?  Очень классные! From Dnipro with love

&quot;Чудесные!&quot; Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото

&quot;Чудесные!&quot; Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото

&quot;Чудесные!&quot; Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото

&quot;Чудесные!&quot; Счастливые Горбунов и Осадчая очаровали солнечным фото

Скриншот с Instagram

Напомним, что недавно Юрий Горбунов засветился в объятиях экс-"ВИА Гры" Надежды Мейхер. Интересно, что звезды задействованы в съемках сериала "Великі Вуйки" и сыграли влюбленную пару.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи с Еленой Кравец – фронт-вумен женского "Квартала 96", с которой он встретился в "Олимпийском" на концерте MONATIKа.

Мы также писали о том, что Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали поклонников совместным проектом.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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