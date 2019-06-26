Катя Осадчая заинтриговала яркими фото в компании известного латиноамериканского красавчика

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая посетила Прагу, где побывала на концерте известного певца

Катя Осадчая просто поражает и приятно удивляет поклонников своей работоспособностью. Украинская телеведущая не успела отгулять свадьбу Алины Гросу в Италии, как сообщила своим фанатам о новой поездке. Осадчая посетила Прагу, Чехия. И визит вновь носил не развлекательный, а рабочий характер. Ведь телеведущая подготовила новый сюжет для выпуска "Світскього життя".

Так, в Праге Осадчая посетила концерт очень популярного латиноамериканского исполнителя Maluma (Малума). Кстати, отметим, что совсем скоро Малума выступит и в Киеве! Концерт певца запланирован на 8 июля в столичном Дворце Спорта.

Похоже, что как раз перед выступлением Maluma в Киеве Осадчая решила записать с ним интервью пораньше. Конечно же, для очередного выхода телеведущая выбрала новый стильный образ.

Катя Осадчая и певец Maluma (фото: instagram.com/svitsketv)

Осадчая выбрала воздушное летнее платье насыщенного морковного оттенка. Платье на одно плечо декорировано воланами, а также флористическим принтом – крупными белоснежными цветами.

Образ телеведущей дополняют босоножки под цвет платью на устойчивом каблуке. Не обошлось и без неизменного аксессуара Осадчей – ведущая выбрала соломенную черную шляпку с прямыми полями. В ушах – массивные серьги с фиолетовыми камнями. В целом, получился яркий летний образ.

Стильная Катя Осадчая на концерте Maluma в Праге (фото: instagram.com/svitsketv)

"Maluma baby! Интервью с популярным латиноамериканским артистом уже в эту субботу в "Светской жизни" !!! Не пропустите в 23.30!!! А Киев красавчик посетит 8 июля! До встречи во Дворце спорта", - гласит подпись под фото.

Поклонники ведущей и ее программы поспешили оставить восторженные отзывы:

"О! Это уже интересно. Ждем"

"Очень ждем этого красавчика в Киеве, считаем дни и минуты!"

"Красавчик так красавчик!"

"Ох, и обожаю его, красунчика!"

"Очень красивые!"

"Maluma – это любовь!"

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

Напомним, до этого Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей. Телеведущая прогулялась по каналам Венеции в ярком желтом платье. Кстати, свой отзыв оставила даже Джамала!