"Лісова німфа": Катя Осадча заворожила казковим образом у напівпрозорій сукні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча зачарувала святковим луком

Катя Осадча відома як популярна світська журналістка і телеведуча, але її прихильники знають, що за плечима зірки успішна модельна кар'єра. Любов теледіви до світу моди та краси зараз втілюється в її яскравих образах не тільки для світських заходів, але і ефектних фотосесій. На свіжому знімку в Instagram вона постала перед шанувальниками в образі лісової Мавки, а також привітала їх зі святом Івана Купала.

Катя позувала з вінком на голові, в її локони були вплетені ніжні невеликі квіти. Вона вбралася в білосніжне напівпрозоре легке плаття з вирізом, а на грудях у неї красувався ефектний кулон. Максимально природний макіяж та етнічні візерунки-розписи на руках придали образу автентичності.

"Сьогодні ніч на Івана Купала, найзагадковіша ніч літа, коли дівчата стрибали через багаття, запускали вінки за течією, аби знайте свого єдиного. Люблю це свято! Тім паче, що свого Івана ми вже купували і вклали спати", - написала вона напередодні свята.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники прийшли в захват від Каті в амплуа казкової німфи та обсипали артистку компліментами.

"Шикарний образ", "Супер", "Дуже красива", "Вав, красуня!", "Чарівна мавка", "Лісова фея", "Ніжна і приваблива", "Катя, яка ві красунечка", "Надзичайно витончено і красиво!", "Чарівна красуня Катруся", "Німфа", "Яка ж ви сексуальна, природня, чарівна жінка!" - захоплювалися комменатори.

Скріншот коментарів

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