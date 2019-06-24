Итальянский марафон: Катя Осадчая восхитила нежным образом в воздушном платье

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая продолжает отдыхать и работать в Италии

Катя Осадчдая продолжает свой "рабочий отдых" в Италии. Напомним, вместе с программой "Світське життя" украинская телеведущая специально прилетела в Италию, где 23 июня на роскошной вилле возле Вероны состоялась пышная свадебная церемония украинской певицы Алины Гросу и ее избранника Александра. Кстати, кроме Осадчей, на свадьбу тажке прилетели и другие звездные гости: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и другие.

После свадьбы Осадчая не поспешила лететь обратно в Украину. Ведущая продолжила светский марафон по Италии. Однако пока что Осадчая держит интригу и не признается, какое именно мероприятия или мероприятия планирует посетить в южной стране. Зато на своей instagram-страничке в разделе сториз телеведущая активно постит видео и фото – теперь уже в новом образе и с новых локаций.

Стильная Катя Осадчая в Италии (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, на фото Осадчая позирует в воздушном платье нежного пудрового оттенка. Кстати, платье – от украинского дизайнера Нади Дзяк, в чьих нарядах Осадчая появлялась уже неоднократно. На голове у ведущей – соломенная шляпка также розового цвета, декорированная атласной ленточкой.

Судя по геометкам, Осадчая совершила путешествие из города Падуя в Венецию. При этом ведущая прокатилась на моторной лодке по венецианским каналам.

Стильная Катя Осадчая в Италии (фото: instagram.com/kosadcha)

Более того, Осадчая также показала детали своего роскошного образа, в котором она посетила свадьбу Алины Гросу. Так, телеведущая позирует в вечернем золотом платье в пол, усыпанного блестящими пайетками. При этом ведущая держит в руках маленький букетик белоснежных цветов, словно невеста. И смотрит куда-то в сторону, широко улыбаясь.

"Наши итальянские съемки", - лаконично подписала фото Катя.

Катя Осадчая на свадьбе у Алины Гросу в Италии (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве. Телеведущая показала также фото с мужем и сыночком.

А до этого Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа. Катя Осадчая побывала в Ивано-Франковске, где посетила наиболее знаковые места для Юрия Горбунова. Осадчая также объяснила, почему они важны.