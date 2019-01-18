"Леди в красном": Маша Ефросинина восхитила стильным пляжным образом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая насладилась временем для себя во время семейного отдыха

Многие украинские знаменитости сейчас находятся на отдыхе в жарких странах и регулярно радуют поклонников яркими снимками. Не стала исключением и популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая с семьей проводит каникулы в ОАЭ. На своей странице в Instagram она поделилась видео, на котором запечатлена в ярком отпускном образе.

Маша позирует у зеркала в стильном красном платье в пол с оголенными плечами. Звезда также повязала пестрый шарф на голову на манер банданы и дополнила "лук" солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Ефросинина сообщила, что она наконец-то смогла выкроить немного времени, чтобы побыть в одиночестве.

"Дай Бог счастья тому, кто придумал Детский клуб в отелях! Дай Боже здоровья нашей дочери Нане, что она терпеливо сопровождает туда нашего непоседу Александра! И как же хорошо, что мой муж любит бегать по 10 км... Просто счастье какое-то", - прокомментировала ведущая.

Видео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши пришли в восторг от подобного пляжного образа и засыпали ее комплиментами в комментариях. Многие также согласились, что иногда побыть в тишине наедине с собой просто необходимо.

"Замечательный образ!", "Платье восторг!!! Хорошего отдыха", "Да, это счастье! Иногда остаться одной от всех!!! Кайфффф", "Красотка!!!' Маша я тобой горжусь!", "Обалденно выглядите! Вы очень стимулируете заниматься своим здоровьем и фигурой. Спасибо Вам и чудесного отдыха!", "Lady in red", "Вау! Платье потрясающее, а вы,Мария, в нем один восторг", "У Вас такие божественные образы каждый день. Просто невозможно насмотреться. Спасибо, вдохновляете", - делятся эмоциями подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила фанов фигурой в купальнике. Ведущая нечасто выкладывает подобные кадры, хотя у нее отличная подтянутая фигура.

Мы также сообщали, что Маша Ефросинина поделилась секретами своего рациона.

Видео: РБК-Украина