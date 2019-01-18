"Леді в червоному": Маша Єфросиніна захопила стильним пляжним образом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча насолодилася часом для себе під час сімейного відпочинку

Багато українських знаменитостей зараз знаходяться на відпочинку в жарких країнах і регулярно радують шанувальників яскравими світлинами. Не стала винятком і популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка з сім'єю проводить канікули в ОАЕ. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася відео, на якому зображена в яскравому відпускному образі.

Маша позує біля дзеркала в стильній червоній сукні з оголеними плечима. Зірка також пов'язала строкатий шарф на голову на кшталт бандани і доповнила "лук" сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Єфросиніна повідомила, що вона нарешті змогла викроїти трохи часу, щоб побути на самоті.

"Дай Боже щастя тому, хто придумав Дитячий клуб у готелях! Дай Боже здоров'я нашій дочці Нані, що вона терпляче супроводжує туди нашого непосиду Олександра! І як же добре, що мій чоловік любить бігати по 10 км... Просто щастя якесь", - прокоментувала ведуча.

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші прийшли в захват від такого пляжного образу і засипали її компліментами в коментарях. Багато також погодилися, що іноді побути в тиші наодинці з собою просто необхідно.

"Чудовий образ!", "Сукня захват!!! Гарного відпочинку", "Так, це щастя! Іноді залишитися одній від всіх!!! Кайфффф", "Красуня!!!' Маша я тобою пишаюся!", "Класно виглядаєте! Ви стимулюєте займатися своїм здоров'ям і фігурою. Спасибі Вам чудового відпочинку!", "Lady in red", "Вау! Приголомшливе плаття, а ви,Маріє, в ньому один захват", "У Вас такі божественні образи кожен день. Просто неможливо надивитися. Спасибі, надихаєте", - діляться емоціями підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику. Ведуча нечасто викладає подібні кадри, хоча у неї відмінна підтягнута фігура.

Ми також повідомляли, що Маша Єфросиніна поділилася секретами свого раціону.

Відео: РБК-Україна