Латексна Барбі: MARUV збентежила радикальною зміною іміджу

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка показала нові фото в незвичному іміджі

MARUV (Анна Корсун) звикла епатувати публіку не тільки своїми "інтелігентними провокаціями" і відвертими перформансами на сцені, але і постійно зміною образів. Зовсім недавно вона пофарбувала волосся в блакитний колір і стала справжньою сучасною Мальвіною. Не встигли шанувальники звикнути до нового іміджу співачки, як вона піднесла їм новий сюрприз. В цей раз Ганна прертворилася на Барбі, яка обирає рожеві тони у всьому – починаючи від кольору локонів, і закінчуючи одягом.

Так, артистка опублікувала кілька провокативних кадрів, на яких постала у несподіваному амплуа. Наприклад, на одному з фото MARUV надуває бульбашку з жуйки і сидить на стільці, спершись руками в рожевих рукавичках на його спинку. Для атмосферного кадру вона одягла перуку з довгим хвилястим волоссям блідо-рожевого відтінку і двома грайливими хвостиками.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Друге фото – більш гаряче. На ньому Ганна позує в рожевому неоновому світлі, а на ній – латексний корсет, який підкреслив пишні груди. Підпис до світлини булв більш, ніж провокаційною: "Моя кицька без прописки

Налий мені віскі

Налий мені віскі".

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Думки шанувальників кардинально розділилися. Частина фанів вважає, що в новому образі артистка виглядає ефектно, інші ж заявили, що лук їм здається вульгарними.

Крутишка!

Симпатична кицька

Sexy

Я гадала яким же буде новий образ! І не відгадала, дуже класний! Після драматичних образів як в останніх відео, зараз зовсім інший, такий грайливий! Дуже круто!

Прикольно

Довге волосся класно

Вогонь

Марувчик, ти вогонь!

Харлі Квін прямо

Вау! Шикарний образ. Дуже красиво

Я не ханжа, і мені правда подобається музика Ганни, вона талановита виконавиця і просто приємна дівчина, АЛЕ чим далі, тим менше в цій інтелігентної провокації Якось вульгарненько стало...

Скріншот коментарів

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