Маленький, но удаленький: MARUV рассказала о сбывшейся мечте

Певица показала свою новую гардеробную комнату
Этой зимой эпатажная певица MARUV, как и многие ее звездные коллеги, устроила себе каникулы в теплых краях - вместе с мужем Александром и друзьями она улетела на остров Бали, где устраивала яркие и откровенные фотосеты на пляже и в джунглях. Артистка с удовольствием демонстрировала свои аппетитные формы в соблазнительных нарядах и баловала поклонников жаркими кадрами.
Сейчас Анна Корсун (настоящее имя певицы, - прим. ред.) уже вернулась в Киев и приступила к работе. А недавно исполнилось одно из ее давних желаний - в ее доме появилась отдельная комната-гардероб. MARUV тут же поделилась своей радостью в Instagram, а заодно и показала свой "рай модницы".
На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и оригинальных тапочках в виде копыт. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня. @elvira_mislovskaya не один день разгребала мои завали и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - рассказала об исполнении мечты артистка.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети радуются за исполнительницу и поздравляют ее с исполнением мечты в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)
Напомним, что MARUV в купальнике показала свой беззаботный отпуск на Бали.