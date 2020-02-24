Лакшери красотка: MARUV блеснула роскошной фигурой в прозрачном боди

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Певица в последнее время не часто балует подписчиков смелыми образами

Певица MARUV (настоящее имя исполнительницы Анна Корсун, - прим. Ред.), которая недавно вернулась в Киев с семейного отдыха на экзотическом острове Бали, призналась, что недавно исполнилось одно из ее заветных желаний. Как и многие девушки, певица грезила о личной гардеробной комнате, чтобы была возможность разместить все ее сценические костюмы и повседневные нарды.

"Рай модницы" MARUV тут же запостила в Instagram, и наконец решила порадовать подписчиков откровенным луком, которые на ее страничке в последнее время появляются не часто.

Эпатажая вокалистка облачилась в прозрачное черное боди, сквозь которое хорошо видно точеную фигуру артистки.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Из одежды на ней был еще комплект черного белья, шляпа и лакированные сапоги-ботфорты, девушка дополнила образ трендовыми серьгами-кольцами большого диаметра — таким снимкам место на обложке глянца, решили поклонники творчества знаменитости и одарили MARUV лестными комплиментами:

Аня, все твои фотки можно сразу на обложки журналов ставить

Прекрасная

Ваууу, шикарная

Это не девочка это бомба

Спасибо мать)

Та естетика, которую мьі заслужили, а не вот етот весь убогий адидас

Фигурка класс

Пушка

Красава Maruv!

Кстати, один соблазнительный образ от MARUV, которых произвел фурор среди поклонников просто поразил своей откровенностью - звезда сверкнула своими ягодицами на фоне диких джунглей.