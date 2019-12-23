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Настоящая Сирена: MARUV без макияжа ошарашила радикальной сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 17:34
Настоящая Сирена: MARUV без макияжа ошарашила радикальной сменой имиджа
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица перекрасила волосы

MARUV (Анна Корсун) не боится смелых экспериментов. Ее дерзкие латексные образы, откровенные танцы и броский макияж стали неотъемлемой частью имиджа эпатажной певицы. Только поклонники привыкли к тому, что артистка стала платиновой блондинкой, как она решила вновь радикально изменить цвет волос и предстала с ярко-синими локонами! Фото в новом имидже Анна опубликовала в Instagram.

Звезда позировала совершенно без макияжа, демонстрируя естественною красоту. Она нарядилась в ярко-розовое платье спортивного стиля с белой окантовкой и контрастной молнией на груди.

"Что ж, теперь я голубая. Вам нравиться мой новый цвет волос от Михаила Рудишина?" - поинтересовалась Анна у поклонников.

Настоящая Сирена: MARUV без макияжа ошарашила радикальной сменой имиджа

Настоящая Сирена: MARUV без макияжа ошарашила радикальной сменой имиджа

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Подавляющее большинство заверило, что MARUV идет новый имидж, ее сравнили с Мальвиной и даже популярной певицей Билли Айлиш.

Настоящая Сирена: MARUV без макияжа ошарашила радикальной сменой имиджа

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Неземная красота. Очень стильно и вкусно. Настоящая Сирена
  • Миленькая очень без макияжа
  • Awwwww какой цвет! Очень нравится
  • Красота!
  • Крутяк! Я за эксперименты
  • Билли Айлиш, блин
  • Смурфетта
  • Ух ты, удивила, я аж Мальвину вспомнила
  • Вау, красотуля
  • Мальвина стайл
  • Что за магия вне Хогвартса.Твоей внешности подходит любой цвет волос

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV заговорила о материнстве и призналась, готова ли она к рождению ребенка. Певица рассказала, что сейчас наслаждается возможностями и беззаботностью.

Ранее дерзкая MARUV впечатлила поклонников редким необычным фото с мужем Александром Корсуном.

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