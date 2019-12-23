Настоящая Сирена: MARUV без макияжа ошарашила радикальной сменой имиджа

Певица перекрасила волосы
MARUV (Анна Корсун) не боится смелых экспериментов. Ее дерзкие латексные образы, откровенные танцы и броский макияж стали неотъемлемой частью имиджа эпатажной певицы. Только поклонники привыкли к тому, что артистка стала платиновой блондинкой, как она решила вновь радикально изменить цвет волос и предстала с ярко-синими локонами! Фото в новом имидже Анна опубликовала в Instagram.
Звезда позировала совершенно без макияжа, демонстрируя естественною красоту. Она нарядилась в ярко-розовое платье спортивного стиля с белой окантовкой и контрастной молнией на груди.
"Что ж, теперь я голубая. Вам нравиться мой новый цвет волос от Михаила Рудишина?" - поинтересовалась Анна у поклонников.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Подавляющее большинство заверило, что MARUV идет новый имидж, ее сравнили с Мальвиной и даже популярной певицей Билли Айлиш.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Скриншот комментариев
Напомним, что MARUV заговорила о материнстве и призналась, готова ли она к рождению ребенка. Певица рассказала, что сейчас наслаждается возможностями и беззаботностью.
Ранее дерзкая MARUV впечатлила поклонников редким необычным фото с мужем Александром Корсуном.