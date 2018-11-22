Латекс на голое тело: Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица показала образ со съемок клипа

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и выступает в Российской Федерации, на днях приехала в Киев.

Новый снимок артистки в несколько странном наряде вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

На фото, опублкованном в Instagram, Лорак позирует в белом латексном платье-плаще с высоким разрезом на бедре, надетом на голое тело. На ногах у Лорак лодочки на высоком каблуке.

"Хотите разгадать сон?" — подписала свой снимок Каролина, намекнув тем самым на то, что она планирует в скором времени презентовать клип на свою новую песню "Сон".

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Подписчики по-разному отреагировали на данный образ. Многим он понравился, однако немало нашлось и таких, которые посчитали его слишком откровенным и нелепым.

"Секси! Восхитительный образ"; "Дива, как всегда прекрасна"; "Образ нежной и сильной женщины"; "Прямо как Джоли"; - считает часть фанов.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Фу, ну и лицо. Плохо плащ лица не закрыл", "Выглядит старше своих лет, очень грустный взгляд…", "После развода, вообще голой фотографируйся. Докажи бывшему ху из ху. Куда мир катится?", 2Я подумала, что это Седокова! Все одинаковые стали2, "Совсем уже голые фотографируются", "Это что, из натяжного потолка материал", - пишут другие фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак устроила соблазнительные танцы. На свою страницу в Instagram звезда выложила ролик, на котором она сексуально двигается в такт музыке в серебристом платье в блестящих пайтках.

Мы также писали, что украинская певица Ани Лорак, которая проживает на территории России и является судьей российской программы "Голос", решила разоткровенничаться на камеру.

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