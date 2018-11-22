Латекс на голе тіло: Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка показала образ зі зйомок кліпу

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає і виступає в Російській Федерації, днями приїхала в Київ.

Новий знімок артистки в дещо дивному вбранні викликав неоднозначну реакцію у прихильників.

На фото, опублкованном в Instagram, Лорак позує в білому латексному плаття-пальто з високим розрізом на стегні, надягнутому на голе тіло. На ногах у Лорак лодочки на високому каблуці.

"Хочете розгадати сон?" — підписала свій знімок Кароліна, тим самим натякнувши на те, що вона планує незабаром презентувати кліп на свою нову пісню "Сон".

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

ПІдписники по-різному відреагували на даний образ. Багатьом він сподобався, проте чимало знайшлося й таких, які вважали його занадто відвертим і безглуздим.

"Сексі! Чудовий образ"; "Діва, як завжди прекрасна"; "Образ ніжної і сильної жінки"; "Прямо як Джолі"; - вважає частина фанів.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Фу, ну і особа. Погано плащ особи не закрив", "Виглядає старше своїх років, дуже сумний погляд...", "Після розлучення, взагалі голою фотографируйся. Доведи колишньому ху із ху. Куди світ котиться?", 2Я подумала, що це Седокова! Всі однакові стали2, "Зовсім вже голі фотографуються", "Це що, з натяжної стелі матеріал", - пишуть інші фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак влаштувала спокусливі танці. На свою сторінку в Instagram зірка виклала ролик, на якому вона сексуально рухається в такт музиці в сріблястому платті в блискучих пайтках.

Ми також писали, що українська співачка Ані Лорак, яка проживає на території Росії і є суддею російської програми "Голос", вирішила розговоритися на камеру.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)