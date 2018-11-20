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Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Lite » Звезды 20.11.2018 - 14:46
Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица принимает участие в съемках новогодней передачи

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и выступает в Российской Федерации, приехала в Киев. Фотографиями и видео артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Оказалось, что Лорак вернулась в Украину ради съемок новогодней программы на телеканале "Интер". В своих InstaStories она поделилась видео и фото из гримерки.

"Приехала на съемку телеканала "Интер", - говорит певица на видео.

Артистка показала свой концертный наряд и гримерку, где над ней колдовали стилисты, а также пару фото - в простой майке и в концертном наряде.

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Каролина также разместила фото в лифте с чемоданами. Геолокация указывает на то, что фото было опубликовано именно в Киеве, где у Ани Лорак есть шикарная квартира в центре города. Комментировать снимок певица не стала. 

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Многие украинские поклонники Лорак обрадовались ее приезду и заявили, что с нетерпением ждут ее концертов.

"Добро пожаловать домой", "Каролина, очень приятно, что вы на родине. Очень больно осознавать, что это редкость. Приезжайте чаще, мы вас любим!", "Главное вас пускают на Родину", "Вы знаете, что в Украине вас безумно люят и ждут", "Наконец-то блудная дочь", - пишут подписчики в комментариях.

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Ани Лорак приехала в Киев: стала известна причина

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак "выбилась" на первое место хит-парада РФ. 

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая проживает на территории России и является судьей российской программы "Голос", решила разоткровенничаться на камеру.

Мы также сообщали, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился в комапнии незнакомки в ночном клубе. После чего в СМИ стала распространятся информация, что пара будет разводиться. И все же эксперты отметили, что бракоразводный процесс Лорак может длиться не один год

Ани Лорак: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Ани ЛоракКиевпевец
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