"Мальчики нам наговаривают, а мы верим": Лорак разоткровенничалась на камеру

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Женщина решила побороться с продюсером Константином Меладзе

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая проживает на территории России и является судьей российской программы "Голос", решила разоткровенничаться на камеру. Об этом сообщают "Факты".

Так, на сцене выступала 21-летняя София. После этого к ней повернулись все судьи, однако более активную борьбу за певицу решили вести Ани Лорак и Константин Меладзе.

"Какая энергетика! Вы в проекте "Голос“, - сказала он.

"Меня впечатлил ваш низкий голос. Мне кажется, вам ко мне нужно", - уточнил Меладзе.

После этого Каролина решила сыграть на "гендерных различиях".

"Мальчики нам наговорят, а мы верим. Утром проснешься и поймешь: куда ты смотрела?", - подчеркнула она.

Подчеркнем, что в ответ на подобный выпад Меладзе заявил, что Лорак судит по собственному опыту.

Напомним, ранее Ани Лорак удивила неожиданно скромным образом.

Также мы сообщали, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился в комапнии незнакомки в ночном клубе. После чего в СМИ стала распространятся информация, что пара будет разводиться. И все же эксперты отметили, что бракоразводный процесс Лорак может длиться не один год.

Также Ани Лорак вместе с еще 6 известными украинками (Каменских, Тодоренко, Брежнева и другие) вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

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