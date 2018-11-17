ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ани Лорак устроила соблазнительные танцы: опубликовано видео

Lite » Звезды 17.11.2018 - 07:17
Ани Лорак устроила соблазнительные танцы: опубликовано видео
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Знаменитая украинская певица поделилась сексуальным роликом

Ани Лорак, которая часто радует поклонников своими соблазнительными фото, решила снять подобное видео.

На свою страницу в Instagram звезда выложила ролик, на котором она сексуально двигается в такт музыке в серебристом платье в блестящих пайтках.

"Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя", - подписала видео 40-летняя звезда.

Предлагаем вам увидеть данный ролик:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

"Красота всегда является и будет являться вашим сильным оружием!", "Интересное нижнее белье", "Вау какое красивое платье!" - написали подписчики.

Ани Лорак устроила соблазнительные танцы: опубликовано видео

Скриншот: instagram.com/anilorak

Напомним, ранее Ани Лорак удивила неожиданно скромным образом.

Также мы сообщали, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился в комапнии незнакомки в ночном клубе. После чего в СМИ стала распространятся информация, что пара будет разводиться. И все же эксперты отметили, что бракоразводный процесс Лорак может длиться не один год

Также Ани Лорак вместе с еще 6 известными украинками (Каменских, Тодоренко, Брежнева и другие) вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

Ани Лорак: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Ани ЛоракфотоInstagram
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь