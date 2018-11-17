Ани Лорак устроила соблазнительные танцы: опубликовано видео

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Знаменитая украинская певица поделилась сексуальным роликом

Ани Лорак, которая часто радует поклонников своими соблазнительными фото, решила снять подобное видео.

На свою страницу в Instagram звезда выложила ролик, на котором она сексуально двигается в такт музыке в серебристом платье в блестящих пайтках.

"Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя", - подписала видео 40-летняя звезда.

Предлагаем вам увидеть данный ролик:

"Красота всегда является и будет являться вашим сильным оружием!", "Интересное нижнее белье", "Вау какое красивое платье!" - написали подписчики.

Скриншот: instagram.com/anilorak

Напомним, ранее Ани Лорак удивила неожиданно скромным образом.

Также мы сообщали, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился в комапнии незнакомки в ночном клубе. После чего в СМИ стала распространятся информация, что пара будет разводиться. И все же эксперты отметили, что бракоразводный процесс Лорак может длиться не один год.

Также Ани Лорак вместе с еще 6 известными украинками (Каменских, Тодоренко, Брежнева и другие) вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

Ани Лорак: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)