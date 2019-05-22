Куколка: Слава из НеАнгелов впечатлила поклонников пышными "губами-конфетками"

Слава Каминская продолжает делиться с поклонниками фото со съемок новых выпусков популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". Отметим, что ведущими проекта являются Леся Никитюк и Сергей Притула. На этот раз солистка группы НеАнгелы восхитила фанов всего лишь одним фото – своим селфи, на котором демонстрирует буквально идеальный мейкап.

Так, на снимке в центре внимания – пышные алые губы Каминской. Еще один акцент в макияже – жирные стрелки на глазах. К слову, среди мейкап-трендов 2019 особенное место вновь занимают жирные стрелки. Этот популярный "элемент" макияжа 80-90-х с новой силой покорил модные подиумы и fashion-съемки для глянцевых журналов. Поэтому самое время научится рисовать стрелки!

Образ певицы дополняют объемные локоны рыжих волос.

При этом свой новый пост Каминская решила сопроводить философской цитатой:

"Мы живем в такое интересное время, когда в приоритете большинства - КАЗАТЬСЯ, а не БЫТЬ", - пишет Слава.

Слава Каминская и ее идеальный макияж (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской поспешили прокомментировать ее новый стильный выход. При этом комментарии, как обычно, самые разные – от восхищенных до критики.

"А мне более нравился твой образ +10 лет назад, с тонкими бровками, и не только)"

"Красивая, красивая... И поешь здорово"

"Согласна! В приоритете у многих выпендриться, а не строить личную жизнь"

"Согласна! Но этот тренд уже отступает"

"Красивая! И талантливая!"

"На Монро похожа))"

"Очень на травести Монро похожи на этом фото"

"Куколка"

"Мне бы такой носик"

"Вот она, мудрая женщина баба Славка))"

"Вы меня извините!!! Раньше вы были индивидуальны, а теперь просто масса одинаковых дам!"

"Доводя себя пластикой до образа Джоли - это очевидный приоритет "казаться"

"Обожаю Вас, но с губами уже перебор"

Отметим, что на съемочной площадке Каминская успела также и видео сделать, и с Лесей Никитюк сфотографироваться. Забавно, что при этом девушки позируют в одинаковых нарядах. Да и вообще очень друг на друга похожи. Скорее всего, в рамках какого-то конкурса на шоу им пришлось переодеться.

Леся Никитюк и Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

А вот Леся Никитюк продолжает вести свою постоянную "рубрику" – "Образ дня". Во время съемок нового сезона "Хто зверху?" Никитюк теперь с завидной регулярностью показывает поклонникам свои новые образы для каждого эфира. К примеру, недавно телеведущая показала стильный образ этого сезона – в удлиненном жакете и в легинсах.

Также напомним, ранее Слава из НеАнгелов показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица сделала несколько ярких фото - с Кончитой Вурст и Мамой Верки Сердючки.