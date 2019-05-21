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Куколки: Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2019 - 13:28
Куколки: Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Солистка "НеАнгелов" очаровала сеть снимком со съемок ТВ-шоу

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала приглашенной звездой ТВ-шоу "Хто зверху?", одной из ведущих которого является народная любимица Леся Никитюк. На своей странице в Instagram артистка поделилась очаровательным фото со съемок программы, вызвав некоторое удивление подписчиков.

Дело в том, что на снимке Слава запечатлена вместе с Лесей, при этом девушки одеты в одинаковые наряды - укороченые джинсы, нежно-розовые футболки и красные кеды. Они сидят рядышком на полу и лучезарно улыбаются на камеру.

"Стоп, снято  #девочкитакиедевочки Доброе утро #хтозверху #этобылонеснамиэтобыловчера", - прокомментировала публикацию Каминская.

Куколки: Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью

Фото: Слава Каминская и Леся Никитюк (instagram.com/slava_kaminska)

Фолловеры умилились красоте знаменитостей, а также пораженно отметили, что они очень даже похожи, чуть ли не как сестры - во всяком случае, на этом фото.

  • "Ну и красотки"
  • "Какая Бьюти красота"
  • "Такие клевые"
  • "Куколки"
  • "Так похожи с ней)"
  • "Лесю не узнать)"
  • "Очаровательные сестрички"

Напомним,Слава из НеАнгелов в Тель-Авиве показала аппетитные формы в купальнике. 

А до этого Слава Каминская показала целую серию интересных фото из Тель-Авива, где прошло Евровидение 2019. При этом украинская певица побывала за кулисами конкурса и даже сделала фото с Кончитой Вурст. Однако позже певица почему-то удалила эти фото из своего аккаунта.

Кстати, кокетливая Леся Никитюк в прозрачном платье показала "образ дня" со съемок шоу "Хто зверху?"

Слава из НеАнгелов в Тель-Авиве показала аппетитные формы в купальнике (фото) Кокетливая Леся Никитюк в прозрачном платье показала "образ дня"
Новости Украины Леся НикитюкведущаяСлава Каминская
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