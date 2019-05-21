Куколки: Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Солистка "НеАнгелов" очаровала сеть снимком со съемок ТВ-шоу

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала приглашенной звездой ТВ-шоу "Хто зверху?", одной из ведущих которого является народная любимица Леся Никитюк. На своей странице в Instagram артистка поделилась очаровательным фото со съемок программы, вызвав некоторое удивление подписчиков.

Дело в том, что на снимке Слава запечатлена вместе с Лесей, при этом девушки одеты в одинаковые наряды - укороченые джинсы, нежно-розовые футболки и красные кеды. Они сидят рядышком на полу и лучезарно улыбаются на камеру.

"Стоп, снято #девочкитакиедевочки Доброе утро #хтозверху #этобылонеснамиэтобыловчера", - прокомментировала публикацию Каминская.

Фото: Слава Каминская и Леся Никитюк (instagram.com/slava_kaminska)

Фолловеры умилились красоте знаменитостей, а также пораженно отметили, что они очень даже похожи, чуть ли не как сестры - во всяком случае, на этом фото.

"Ну и красотки"

"Какая Бьюти красота"

"Такие клевые"

"Куколки"

"Так похожи с ней)"

"Лесю не узнать)"

"Очаровательные сестрички"

Напомним,Слава из НеАнгелов в Тель-Авиве показала аппетитные формы в купальнике.

А до этого Слава Каминская показала целую серию интересных фото из Тель-Авива, где прошло Евровидение 2019. При этом украинская певица побывала за кулисами конкурса и даже сделала фото с Кончитой Вурст. Однако позже певица почему-то удалила эти фото из своего аккаунта.

Кстати, кокетливая Леся Никитюк в прозрачном платье показала "образ дня" со съемок шоу "Хто зверху?"