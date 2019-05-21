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Леся Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового шоу

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2019 - 15:28
Леся Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового шоу
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк, как всегда, любуется собой перед зеркалом

Леся Никитюк вновь нашла новый способ буквально каждый день радовать поклонников стильными образами. Так, телеведущая на данный момент активно работает на съемках нового сезона популярного проекта "Хто зверху?" на "Новом канале". Отметим, что соведущим Никитюк является шоу-мен Сергей Притула.

Раз стартовали съемки нового сезона, значит настало время для традиционной Лесиной рубрики "Образ дня". Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Леся Никитюк всегда публикует множество видео, любуясь своим отражением в зеркале. Каждый раз это новый образ для съемок.

Не стал исключением и новый рабочий день "девушки из Хмельницкого". Образ получился действительно очень стильный и сочный.

Никитюк позирует в удлиненном жакете яркого морковного оттенка. Образ дополняют черные лосины, а также броская деталь – поясная сумка-ремень с оригинальным карманом. Этот аксессуар выгодно подчеркивает тонкую талию телеведущей. Волосы Никитюк завиты в крупные локоны, которые аккуратно спадают на плечи. Макияж сделан с акцентом на глаза.

"Это мой образ второго съемочного дня", - комментирует видео Леся.

Стильная Леся Никитюк

Стильная Леся Никитюк на съемках шоу "Хто зверху?"

Отметим, что в новом сезоне в одной их программ среди гостей также появится солистка поп-группы НеАнгелы Слава Каминская. При этом певица также успела похвастаться съемками, опубликовав совместное с Никитюк фото. Забавно, но на снимке девушки позируют в одинаковых нарядах. И вообще очень друг на дружку похожи.

"Девочки такие девочки", - подписала тогда снимок Каминская.

Слава Каминская и Леся Никитюк

Слава Каминская и Леся Никитюк (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Никитюк уже показывала свой образ "первого съемочного дня". Тогда телеведущая красовалась в легком летнем платье в горошек. При этом платье полупрозрачное.

Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала свои гастрономические слабости, насладившись сладостями за завтраком. Несмотря на то, что ведущая любит вкусно поесть, она находится в отменной форме и придерживается правильного питания.

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