С Кончитой Вурст и мамой Сердючки: Слава из НеАнгелов показала, как веселилась в Тель-Авиве

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминская побывала за кулисами конкурса Евровидение 2019

Слава Каминская похвасталась поклонникам своей яркой поездкой в Тель-Авив, где состоялся конкурс Евровидение 2019. Солистка поп-группы НеАнгелы показала на своей instagram-страничке в деталях, как проводила время в жаркой стране. Более того, украинская исполнительница не просто сходила на пляж и искупалась в водах Средиземного моря, но также посетила закулиисье песенного конкурса.

И все же первым делом Слава Каминская показала свои роскошные формы на пляже Тель-Авива. Певица позировала в закрытом купальнике черного цвета с очень глубокой зоной декольте. При этом Каминская в очередной раз сверкнула буквально идеальной фигурой. Следует отметить, что в последнее время солистка НеАнгелов очень похудела.

Слава Каминская показала роскошную фигуру в Тель-Авиве (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы поспешили оставить отзывы под ее ярким снимком, некоторые с юмором:

"Как-будто в Бердянске"

"Стойте там, я щас подъеду"

"Какая стройная!"

"Щось на Кирилівку змахує))"

"Шикарная, как всегда"

"Какая шикарная фигура"

"Как девочка"

"Море еще холодное, жаркая женщина"

"Фигура до беременности и после... у вас прям наоборот)) шикарно выглядите"

Также чуть позже Каминская засыпала поклонников забавными фото с Евровидения 2019. На серии снимков она позирует с "мамой Верки Сердючки". При этом Слава и Мама позируют, лежа на полу, словно на взлетной полосе.

"Извините", - иронично подписала снимок Каминская.

Слава Каминская и Мама Верки Сердючки (фото: instagram.com/babaslavka)

Также позже Каминская сделала еще одно знаковое фото – с Кончитой Вурст. Напомним, Кончита Вурст – австрийский поп-певец и дрэг-квин, победитель Евровидения 2014.

"Просто послушайте его альбом последний! Моя любовь", - эмоционально подписала фото Слава.

Слава Каминская и Кончита Вурст (фото: instagram.com/babaslavka)

Также Слава просто дурачилась и показала фото с неизвестным мужчиной.

"Я не знаю, кто этот мужчинка, но с ним все фоткаюся и он очень любезный и Шось вид мене хотив, трэш продолжается", - подписала фото Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов впервые заговорила о новом женихе. Вика отметила, что встречается с возлюбленным больше года.

Также до этого Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми. Певица провела солнечный семейный викент в Киеве.