"Кто-то должен быть красивым": Лилия Ребрик забавно "потроллила" Горбунова

Лилия Ребрик на данный момент "разрывается" сразу между несколькими проектами. Конечно же, известная украинская актриса и телеведущая не жалуется. Сейчас она ведет программу "Ранок з Україною", продолжает колесить по всей Украине с гастролями своего театра, а также начала активно сниматься в новом фильме, режиссером которого выступает ее коллега – также ведущий и актер Юрий Горбунов.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик с удовольствием делиться с многотысячной армией поклонников всеми подробностями своей творческой жизни. Недавно актриса показала, как проходят ее дни на съемках украинской комедии "Великі Вуйки". К сожалению, пока что ведущая не может расскрывать подробности и рассказывать, какая ей досталась роль. Зато никто не запрещает делать фото.

Лилия поделилась забавным селфи с Горбуновым. На фото супруг Кати Осадчей гримасничает, ну а Лилия улыбается.

"Кто-то должен быть красивым" - подписала фото актриса.

Интересно, что Горбунов также опубликовал это фото, но подписал его по-другому: "Когда продюсер не всегда доволен".

Юрий Горбунов и Лилия Ребрик на съемках фильма "Великі Вуйки" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Лилии поспешили прокомментировать ее новое фото:

Вы, как всегда, непревзойденны!

Давайте знакомиться: Юрий Юморной и Лилия Прекрасная!

Лиля, ты классненькая, как всегда

Лиля, как всегда, как солнце. Мои любимые!

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

К слову, Ребрик теперь в последнее время достаточно часто балует поклонников фото со съемок новой комедии Горбунова. В кадр попадают и другие актеры со съемочной площадки.

"У всех есть такая подруга", - с юмором подписала фото Ребрик с актрисой Натальей Корецкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

И еще одно фото с Горбуновым

Напомним, ранее Ребрик пленила красотой в эффектном платье-вышиванке от украинского дизайнера. Тогда поклонники ведущей пришли в настоящий восторг и назвали ее "настоящей украиночкой".

А незадолго до этого Ребрик посетила Харьков с гастролями спектакля "Номер 13". За один день Лилия успела примерить серию разных образов и предложить фанатам выбрать лучший.