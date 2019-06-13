"Настоящая украиночка": Лилия Ребрик пленила красотой в эффектном платье-вышиванке

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также поделилась эмоциями от летнего зноя

Лилия Ребрик едва ли не каждый день показывает многотысячной армии поклонников свои яркие и всегда разные по характеру образы. Отметим, что Ребрик является ведущей программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". Во время выпуском передачи Лилия и примеряет череду стильных нарядов. На этот раз Ребрик восхитила стильным выходом в современном платье-вышиванке.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала целую серию фото, на которых демонстрирует свой "народный" образ. На Ребрик – белоснежной платье с объемными рукавами и богатой пестрой вышивкой. Изюминка образа юбка-плахта синего цвета с оборками. Отметим, что автор этого наряда – украинская дизайнер Оксана Полонец.

Свой образ Лилия дополнила закрытыми туфлями голубого цвета, а также массивными зелеными серьгами. Получилось эффектно!

"Мне кажется, это очень изысканно. Как вам мой образ?" - уточняет у поклонников Ребрик.

Стильная Лилия Ребрик в платье-вышиванке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники актрисы тут же поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

"Перфекто! Превосходно"

"Невероятно красивая, настоящая украиночка"

"Очень красивый современный Iook. Вы удивительная"

"Очень красивый образ"

"Лиля, я каждый раз восхищаюсь, как идеально и эффектно на вас все наряды выглядят"

"Вау, очень, ну очень красивая, волшебная украиночка, супер"

"Вышиванка - это всегда великолепно"

"Просто шикарна!

"Изысканный наряд, я б такой носила"

"Просто красоточка!"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Также Лилия показала еще одно летнее фото. На нем телеведущая отдыхает в гамаке и наслаждается коктейлем.

"Две недели лета, всего два дня высоких температур - и уже куча жалоб на "ад на улице". Но от меня вы такого не услышите! Люблю лето за солнышко и жару, за клубнику и черешню, за холодные коктейли и лежаки на пляже", - пишет Лилия.

Стильная Лилия Ребрик в платье-вышиванке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Ребрик заворожила серией стильных образов в Харькове. Актриса показала сразу несколько ярких луков, предложив выбрать лучший.

К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.